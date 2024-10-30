россияне нанесли несколько ударов по Купянщине: один человек погиб, 6 ранены

В среду, 30 октября, российские войска несколько раз ударили по Купянщине в результате чего погибли пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 30 октября около 15:20 российская армия обстреляла г. Купянск. Пострадали двое полицейских, которые патрулировали город.

Двое мужчин 51 и 58 лет, а также 57-летняя женщина получили ранения. Повреждены служебное авто полиции и частные домовладения. Предварительно, оккупанты били из РСЗО.

Также через 20 минут после обстрела вооруженные силы рф нанесли уже авиационный удар по городу. В результате этой атаки повреждены по меньшей мере шесть жилых домов.

Кроме того, ориентировочно в 16:00 российские военнослужащие совершили обстрел с. Кучеровка Купянского района. Погиб 42-летний мужчина. Еще один мирный житель получил ранения. По предварительным данным, обстрел по населенному пункту велся из РСЗО.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

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