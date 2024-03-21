россияне на оккупированных территориях похитили около 300 человек с начала года - ЦНС

россияне продолжают похищать людей на временно оккупированных территориях. С начала года зафиксировано около 300 случаев "задержаний" украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

С начала года на захваченных россией территориях Украины зафиксировано около трех сотен задержаний местных жителей. По факту речь идет о настоящем похищении, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что людей задерживают по доносам в нелояльности, и не сообщают родственникам причины задержки и где удерживают задержанных. В сопротивление отмечают, что никакой правовой помощи заложникам не оказывают.

Напомним

Чтобы заставить жителей временно оккупированных территорий получать паспорта рф рашисты начали угрожать, что все украинцы без российского документа будут считаться с 1 июля иностранцами.