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россияне массово наряжали детей в костюмы убийц из "Игры в кальмара" на новогодние праздники - СМИ

россияне массово наряжали детей в костюмы убийц из "Игры в кальмара" на новогодние праздники - СМИ

Киев  •  УНН

 • 2230 просмотра

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Костюмы персонажей из "Игры в кальмара" стали самыми популярными на новогодних праздниках в рф. Из-за высокого спроса продавцы повысили цены на атрибутику на 40%, несмотря на предостережения психологов.

В рф массово наряжают детей в костюмы убийц из "Игры в кальмары". Именно этот образ стал одним из самых популярных на новогодних праздниках, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

россияне рассказали SHOT, что детки от таких подарков на Новый год в восторге.

"... фоткаются в масках и с пластиковым оружием возле елок. Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем повысили цены на атрибутику на 40%", - говорится в сообщении.

Между тем, психологи предупреждают, что сериал, где демонстрируется столько насилия, вреден для детской психики. А собрать его героев тем более нежелательно.

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"27 дек. 2024, 14:25 • 102137 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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