россияне массово наряжали детей в костюмы убийц из "Игры в кальмара" на новогодние праздники - СМИ
Киев • УНН
Костюмы персонажей из "Игры в кальмара" стали самыми популярными на новогодних праздниках в рф. Из-за высокого спроса продавцы повысили цены на атрибутику на 40%, несмотря на предостережения психологов.
В рф массово наряжают детей в костюмы убийц из "Игры в кальмары". Именно этот образ стал одним из самых популярных на новогодних праздниках, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.
россияне рассказали SHOT, что детки от таких подарков на Новый год в восторге.
"... фоткаются в масках и с пластиковым оружием возле елок. Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем повысили цены на атрибутику на 40%", - говорится в сообщении.
Между тем, психологи предупреждают, что сериал, где демонстрируется столько насилия, вреден для детской психики. А собрать его героев тем более нежелательно.
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