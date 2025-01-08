россияне массово наряжали детей в костюмы убийц из "Игры в кальмара" на новогодние праздники - СМИ

В рф массово наряжают детей в костюмы убийц из "Игры в кальмары". Именно этот образ стал одним из самых популярных на новогодних праздниках, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.

россияне рассказали SHOT, что детки от таких подарков на Новый год в восторге.

"... фоткаются в масках и с пластиковым оружием возле елок. Продавцы на фоне хайпа после выхода нового сезона южнокорейского сериала в среднем повысили цены на атрибутику на 40%", - говорится в сообщении.

Между тем, психологи предупреждают, что сериал, где демонстрируется столько насилия, вреден для детской психики. А собрать его героев тем более нежелательно.

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