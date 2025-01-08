росіяни масово вбирали дітей у костюми вбивць із "Гри в кальмара" на новорічні свята - ЗМІ

У рф масово вбирають дітей у костюми вбивць із "Ігри в кальмари". Саме цей образ став одним із найпопулярніших на новорічних святах, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.

росіяни розповіли SHOT, що дітки від таких подарунків на Новий рік у захваті.

"... фоткаються в масках і з пластиковою зброєю біля ялинок. Продавці на тлі хайпу після виходу нового сезону південнокорейського серіалу в середньому підвищили ціни на атрибутику на 40%", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, психологи попереджають, що серіал, де демонструється стільки насильства, шкідливий для дитячої психіки. А зібрати його героїв тим більше небажано.

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