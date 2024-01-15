россияне массированно обстреляли Красногоровку в Донецкой области: есть погибший и раненый

Российские военные сегодня массированно обстреляли из Градов Марьинскую громаду Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения в Красногоровке. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Красногоровки - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, Марьинская громада подверглась массированному обстрелу из Градов. В Красногоровке под огнем оказалась жилая застройка.

На место происшествия выехал отряд полиции "Белый ангел", работают представители местной власти и спасатели.

Точные последствия обстрела еще выясняются, отметил Филашкин.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ранения получил один гражданский, а также повреждена инфраструктура.