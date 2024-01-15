росіяни масовано обстріляли Красногорівку на Донеччині: є загиблий та поранений

Російські військові сьогодні масовано обстріляли з Градів Мар'їнську громаду Донецької області. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула і одна отримала поранення у Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки - написав Філашкін у Telegram.

За його словами, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з Градів. У Красногорівці під вогнем опинилась житлова забудова.

На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники.

Точні наслідки обстрілу ще з'ясовується, зауважив Філашкін.

Доповнення

Минулої доби окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті поранення отримав один цивільний, а також пошкоджено інфраструктуру.