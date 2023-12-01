россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат
Киев • УНН
российские войска перекрашивают беспилотники в черный цвет, чтобы уменьшить их видимость ночью; Украина адаптирует свою противовоздушную оборону, чтобы противостоять этой тактике.
Враг пытается усовершенствовать свое вооружение, в частности, перекрашивает беспилотники из светлого в черный цвет, чтобы их было сложнее визуально обнаружить в темные сутки. Это в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Враг безусловно совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового оружия, так и беспилотников. Мы видели уже варианты из композитных материалов используют, с карбоноволокном ну и также, конечно, берут баллончики и красят в черный цвет те светлые "шахэды", чтобы усложнить их обнаружение
Детали
По словам Игната, украинская воздушная оборона уже приспосабливается к таким так называемым "модернизациям". Однако враг использовать маскировочную тактику и в дальнейшем.
Представитель Воздушных сил отметил, что даже Иран уже разработал партии из светлых и черных "шахедов". Вероятно это делают для того, чтобы использовать различные БПЛА в разное время суток. То есть светлые днем, где они будут сливаться с небом, а темные - ночью.
Напомним
Киевские эксперты-криминалисты получили обломки беспилотника "шахед", который использовался во время атаки на Украину 25 ноября. Предварительный анализ показал, что беспилотники теперь черные, а не светло-серые.
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россияне красят "шахэды" баллончиками в черный цвет, чтобы их было труднее обнаружить визуально - Игнат
российские войска перекрашивают беспилотники в черный цвет, чтобы уменьшить их видимость ночью; Украина адаптирует свою противовоздушную оборону, чтобы противостоять этой тактике.
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