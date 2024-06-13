К вечеру, 13 июня, российские оккупационные войска атаковали Купянск дроном-камикадзе. В результате одной из атак пострадал человек. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 13 июня ориентировочно в 16:40 в г. Купянск зафиксировано попадание в дорожное покрытие вражеского FPV-дрона. От взрыва поврежден рейсовый автобус "Купянск-Харьков". Без пострадавших.

Уже в 16:50 в городе взорвался еще один FPV-дрон, который попал в землю. Получил ранения 60-летний прохожий - добавили правоохранители.

Сейчас при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В прифронтовом Харькове саперы изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН.