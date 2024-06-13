Сапери вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу у прифронтовому Харкові: фото
Київ • УНН
Сапери у прифронтовому Харкові вилучили смертоносну фугасну авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. У ДСНС запевнили, загрози для мирних жителів немає
У прифронтовому Харкові сапери вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіабомбу УМПБ Д-30СН у прифронтовому Харкові.
"Загрози для мирних жителів немає", - повдіомили у ДСНС.
Крім того, рятувальники показали фото надпотужної зброї – модифікованої авіабомби, випущеної по приватному сектору Харкова.