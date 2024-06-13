В прифронтовом Харькове саперы изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовом Харькове.

"Угрозы для мирных жителей нет", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели показали фото сверхмощного оружия - модифицированной авиабомбы, выпущенной по частному сектору Харькова.