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В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
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"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
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Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
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Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
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Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
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СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
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В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
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Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
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Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
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