росіяни атакували Куп'янськ дронами-камікадзе: поранено 60-річного чоловіка
Київ • УНН
60-річний чоловік був поранений у Куп'янську, коли російські війська атакували місто за допомогою безпілотників-камікадзе 13 червня.
Надвечір, 13 червня, російські окупаційні війська атакували Куп'янськ дроном-камікадзе. Внаслідок однійєї з атак постраждав чоловік. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що 13 червня орієнтовно о 16:40 у м. Купʼянськ зафіксовано влучання в дорожнє покриття ворожого FPV-дрону. Від вибуху пошкоджено рейсовий автобус "Купʼянськ-Харків". Без постраждалих.
Вже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий
Наразі за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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