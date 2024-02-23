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россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:51  •  8050 просмотра

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Российские войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, ранив 47-летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи

Оккупационные войска рф ударили по Ингульцу, что на Херсонщине. В результате обстрела ранена 47-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали 

российские войска обстреляли Ингулец. Под удар врага попала 47-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги

- резюмировали в ОВА.

Отмечается, что женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнение

Несколько ранее в Херсонской ОГА заявили, что россияне ударили по Новотягинке, где 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме.

Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия23 февраля 2024, 08:31 • 26339 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
росіяни атакували Херсонщину: поранено 47-річну жінку
russians attack Kherson region: 47-year-old woman wounded
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россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

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