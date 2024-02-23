россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

Оккупационные войска рф ударили по Ингульцу, что на Херсонщине. В результате обстрела ранена 47-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

российские войска обстреляли Ингулец. Под удар врага попала 47-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги - резюмировали в ОВА.

Отмечается, что женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Дополнение

Несколько ранее в Херсонской ОГА заявили, что россияне ударили по Новотягинке, где 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме.

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