Армія рф вдарила по Новотягинці на Херсонщині: 77-річна жінка отримала поранення у власній оселі
Київ • УНН
77-річна жінка отримала поранення у власному будинку внаслідок російського обстрілу в Новотягинці Херсонської області та була госпіталізована з вибуховою травмою, травмами голови та спини.
77-річна жінка була поранена у власному будинку в результаті російського обстрілу Новотягинки на Херсонщині, її госпіталізували, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. 77-річна жінка отримала поранення у власній оселі. У неї – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, поранення голови та спини", - повідомили в ОВА.
Як зазначається, постраждалу шпиталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.
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