Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области: 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме

77-летняя женщина была ранена в собственном доме в результате российского обстрела Новотягинки в Херсонской области, ее госпитализировали, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала местная жительница. 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, ранения головы и спины", - сообщили в ОВА.

Как отмечается, пострадавшую госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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