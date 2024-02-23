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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни атакували Херсонщину: поранено 47-річну жінку

Київ • УНН

 • 20620 перегляди

Російські війська обстріляли село Інгулець Херсонської області, поранивши 47-річну жінку, її шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги

росіяни атакували Херсонщину: поранено 47-річну жінку

Окупаційні війська рф вдарили по Інгульцю, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранено 47-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, пише УНН.

Деталі 

російська війська обстріляли Інгулець. Під удар ворога потрапила 47-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги

- резюмували в ОВА.

Зазначається, що жінку шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Доповнення

Дещо раніше у Херсонській ОВА заявили, що росіяни вдарили по Новотягинці, де 77-річна жінка отримала поранення у власному будинку.

Херсон вночі зазнав чергової атаки ворога: голова ОВА показав наслідки23.02.24, 10:31 • 29753 перегляди

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