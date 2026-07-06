россияне атаковали дроном женщину в Херсоне, пострадавшая в больнице
Киев • УНН
российские войска атаковали беспилотником 52-летнюю женщину в Днепровском районе Херсона. Она получила множественные ранения, её состояние средней тяжести.
Российские войска утром атаковали беспилотником мирную жительницу в Днепровском районе Херсона. В результате удара 52-летняя женщина получила множественные ранения. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.
Детали
По данным ОВА, под вражеский удар попала местная жительница, которая шла по улице. Она получила осколочные ранения головы и туловища, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавшую в больницу. Сейчас ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
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