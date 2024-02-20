россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины - Центр нацсопротивления
российские власти активно вербуют заключенных женщин для подписания однолетних контрактов на участие в боевых действиях в Украине в обмен на помилование.
Мать Навального требует от путина вернуть тело сына
Мать российского оппозиционера Алексея Навального обратилась к президенту рф с требованием отдать ей тело сына.
В результате вражеских обстрелов Никопольщины ранены три человека: медики борются за жизнь 87-летней женщины
Врачи борются за жизнь 87-летней женщины, которая получила ранения во время российского обстрела Никопольщины, в результате которого были ранены еще два человека.
Продавал машины ввезенные в Украину для ВСУ: военному грозит до 7 лет за решеткой
Военный и его сообщник предстанут перед судом за продажу двух автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, с целью личной наживы.
"Стыд и позор": посол Украины осудил ссыпание украинского зерна на пути польскими протестующими
Посол Украины в Польше осудил протестующих, которые высыпали украинское зерно из поезда, за неуважение к украинским фермерам.
"Госоператор тыла" разработал IT-решение для заявок на поставку продуктов: как это будет работать
Государственный логистический оператор разработал ІТ-решение для автоматизации процесса подачи заявок на поставку продовольствия от воинских частей и консолидации данных в Министерстве обороны.
Киевлянин пользовался липовым удостоверением работника ГБР для избежания штрафов за нарушения на дорогах
Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его доме.
Польские фермеры планируют продолжить блокаду границы до апреля
Польские фермеры, которые блокируют дороги возле украинских пограничных пунктов пропуска, могут продолжить свои протесты еще на месяц - до апреля.
На Закарпатье угарным газом отравилась мать с двумя детьми
Женщина и ее две маленькие дочери в Береговом, что на Закарпатье, вероятно, отравились угарным газом, который вытек из неплотной трубы, которая соединяла газовый котел их дома с дымоходом.
Вымогали 60 тысяч долларов с родственников украинских военнопленных, обещая обмен: СБУ задержала двух мошенников
Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые требовали 60 тысяч долларов у родственников украинских военнопленных, обещая обмен.