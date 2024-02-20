россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины - Центр нацсопротивления

В рф активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

В частности, в последние месяцы мо рф проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах рф, - говорится в сообщении.

Детали

Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в частности снайпера и штурмовика. При согласии на подписание контракта, предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, после окончания контракта - помилование.

Напомним

российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейские институты россии, обещая стипендии и работу в российской системе.