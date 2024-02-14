Окупанти агітують українських дітей вступати в поліцейські інститути на території росії – Центр нацспротиву

російські поліцейські рекрутують українських школярів до навчальних закладів рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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У Центрі нацспротиву зазначають, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни агітують школярів вступати до вишів на території рф.

Зокрема, мвд рф направило розпорядження щодо рекрутингу українських одинадцятикласників поліціянтами "районних відділів поліції рф" на тимчасово окупованих територіях - йдеться у дописі.

Зазначається, що окупанти обіцяють дітям виплату стипендій та продовження служби в системі мвд на території рф.

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