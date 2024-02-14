Окупанти агітують українських дітей вступати в поліцейські інститути на території росії – Центр нацспротиву
Київ • УНН
російські поліцейські вербують українських школярів на окупованих територіях вступати на навчання в поліцейських інститутах росії, обіцяючи стипендії та роботу в російській системі.
російські поліцейські рекрутують українських школярів до навчальних закладів рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Центрі нацспротиву зазначають, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни агітують школярів вступати до вишів на території рф.
Зокрема, мвд рф направило розпорядження щодо рекрутингу українських одинадцятикласників поліціянтами "районних відділів поліції рф" на тимчасово окупованих територіях
Зазначається, що окупанти обіцяють дітям виплату стипендій та продовження служби в системі мвд на території рф.
"Черговий воєнний злочин рф" - Лубінець відреагував на плани росіян створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки"09.02.24, 09:43 • 22491 перегляд