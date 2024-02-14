Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления
российские полицейские вербуют украинских школьников на оккупированных территориях поступать на обучение в полицейских институтах россии, обещая стипендии и работу в российской системе.
Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины
Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.
ЕС предлагает ввести санкции против КНДР из-за поставок ракет в россию - Bloomberg
ЕС предлагает наложить санкции на Северную Корею за поставки россии ракет, использованных против Украины.
После проведения "выборов" путина россияне усилят этнические чистки на оккупированных территориях
После путинских "выборов" россияне усилят этнические чистки украинцев на оккупированных территориях путем массовых депортаций и замены украинцев этническими русскими, чтобы усложнить реинтеграцию территорий после деоккупации.
Во Франции суд вынесет решение о незаконном финансировании избирательной кампании экс-президента Саркози: приговор может быть смягчен
Апелляционный суд Парижа вынесет решение о том, уменьшить ли приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози с 1 года заключения до условного срока в 1 год за незаконное перерасходование средств на предвыборную кампанию во время президентских выборов 2012 года.
Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР
Перехваченные российские радиопереговоры подтвердили уничтожение украинской разведкой большого российского десантного корабля "цезарь куников", на месте которого осталось лишь маслянистое пятно.
Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении
Российско-оккупационные войска 13 февраля совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является наибольшим количеством с начала года, в то время, как украинские войска продолжают оборону и наносят значительные потери российским войскам.
Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"
Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".
"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.
"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.