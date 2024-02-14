Оккупанты агитируют украинских детей поступать в полицейские институты на территории россии - Центр нацсопротивления

российские полицейские рекрутируют украинских школьников в учебные заведения рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре нацсопротивления отмечают, что на временно оккупированных территориях Украины россияне агитируют школьников поступать в вузы на территории рф.

В частности, мвд рф направило распоряжение о рекрутинге украинских одиннадцатиклассников полицейскими "районных отделов полиции рф" на временно оккупированных территориях - говорится в заметке.

Отмечается, что оккупанты обещают детям выплату стипендий и продолжение службы в системе мвд на территории рф.

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