"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"

Планы россиян создать в Мелитополе первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки" нарушает нормы международного гуманитарного права и является очередным военным преступлением рф. Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Лубинец отметил, что на временно оккупированных территориях продолжается милитаризация детей.

По его словам, в первом на ВОТ "Центре юнармейской подготовки", который планируют создать россияне в Мелитополе, детей будут учить строевой подготовке, работе с БПЛА, будут давать уроки первой медицинской помощи на поле боя и научат разбираться в средствах, необходимых для восстановления боеспособности при ранении. Основа милитаризации - обязательное участие в пропагандистских мероприятиях, указал Омбудсман.

Еще раз подчеркиваю, милитаризация Россией образования и насаждение своей идеологии украинским детям на временно оккупированных территориях - нарушение норм международного гуманитарного права. Это очередное военное преступление рф за которое должно быть справедливое наказание! - подчеркнул Лубинец.

Ранее УНН сообщал, что в Мелитополе планируют создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки".