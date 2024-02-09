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"Черговий воєнний злочин рф" - Лубінець відреагував на плани росіян створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки"

"Черговий воєнний злочин рф" - Лубінець відреагував на плани росіян створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки"

Київ • УНН

 • 22491 перегляди

Плани росіян створити перший "Центр юнармійської підготовки" в окупованому Мелітополі порушують міжнародне право і вважаються черговим військовим злочином на думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Плани росіян створити в Мелітополі перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки" порушує норми  міжнародного гуманітарного права і є черговим воєнним злочином рф. Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі 

Лубінець зазначив, що на тимчасово окупованих територіях продовжується мілітаризація дітей. 

За його словами, у першому на ТОТ "Центрі юнармійської підготовки", який планують створити росіяни у Мелітополі, дітей навчатимуть стройової підготовки, роботі з БПЛА, надаватимуть уроки першої медичної допомоги на полі бою та навчать розбиратися в засобах, необхідних для відновлення боєздатності при пораненні. Основа мілітаризації – обов'язкова участь у пропагандистських заходах, вказав Омбудсман. 

Вкотре наголошую, мілітаризація росією освіти та насаджування своєї ідеології українським дітям на тимчасово окупованих територіях – порушення норм міжнародного гуманітарного права. Це черговий воєнний злочин рф за який має бути справедливе покарання!

- наголосив Лубінець.

Раніше УНН повідомляв, що  у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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