"Черговий воєнний злочин рф" - Лубінець відреагував на плани росіян створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки"
Київ • УНН
Плани росіян створити перший "Центр юнармійської підготовки" в окупованому Мелітополі порушують міжнародне право і вважаються черговим військовим злочином на думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Плани росіян створити в Мелітополі перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки" порушує норми міжнародного гуманітарного права і є черговим воєнним злочином рф. Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Деталі
Лубінець зазначив, що на тимчасово окупованих територіях продовжується мілітаризація дітей.
За його словами, у першому на ТОТ "Центрі юнармійської підготовки", який планують створити росіяни у Мелітополі, дітей навчатимуть стройової підготовки, роботі з БПЛА, надаватимуть уроки першої медичної допомоги на полі бою та навчать розбиратися в засобах, необхідних для відновлення боєздатності при пораненні. Основа мілітаризації – обов'язкова участь у пропагандистських заходах, вказав Омбудсман.
Вкотре наголошую, мілітаризація росією освіти та насаджування своєї ідеології українським дітям на тимчасово окупованих територіях – порушення норм міжнародного гуманітарного права. Це черговий воєнний злочин рф за який має бути справедливе покарання!
Раніше УНН повідомляв, що у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".