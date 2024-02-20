росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
російська влада активно вербує ув'язнених жінок для підписання однорічних контрактів на участь у бойових діях в Україні в обмін на помилування.
У рф активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Зокрема, впродовж останніх місяців мо рф проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах рф,
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Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту - помилування.
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