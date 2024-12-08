Россия заявляет о масштабной атаке дронов на 5 областей: что известно
Киев • УНН
Минобороны рф сообщает о сбитии 46 украинских беспилотников над своей территорией. Атаки произошли в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.
В России заявили о сбитии более 40 беспилотников Министерство обороны РФ заявляет о сбитии 46 беспилотников над территорией России, передает УНН.
детали
Как заявили в Минобороны, российские системы ПВО уничтожили якобы 46 украинских беспилотников:
17 БпЛА сбито над территорией Белгородской области,
12-над Курской областью,
6 - над Воронежской областью,
7 - над территорией Ростовской области;
еще 4-над астраханской областью.
Напомним
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ряд пунктов управления и сосредоточения личного состава оккупантов.
В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом7 дек. 2024, 07:41 • 18171 просмотр