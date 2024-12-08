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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия заявляет о масштабной атаке дронов на 5 областей: что известно

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Минобороны рф сообщает о сбитии 46 украинских беспилотников над своей территорией. Атаки произошли в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

В России заявили о сбитии более 40 беспилотников Министерство обороны РФ заявляет о сбитии 46 беспилотников над территорией России, передает УНН.

детали

Как заявили в Минобороны, российские системы ПВО уничтожили якобы 46 украинских беспилотников:

17 БпЛА сбито над территорией Белгородской области,

12-над Курской областью,

6 - над Воронежской областью,

7 - над территорией Ростовской области;

еще 4-над астраханской областью.

Напомним

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ряд пунктов управления и сосредоточения личного состава оккупантов. 

В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом7 дек. 2024, 07:41 • 18171 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

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