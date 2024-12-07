В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о сбитии четырех украинских дронов над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями. ВСУ и Минобороны Украины не комментировали эту информацию.
Ночью сразу четыре области рф - Белгородская, Астраханская и Воронежская - были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.
В российском ведомстве утверждают, что два БПЛА были сбиты над Белгородской областью и по одному над Астраханской и Воронежской областями.
О пострадавших и повреждениях не сообщалось.
В Генштабе ВСУ или Минобороны Украины об атаке дронов на четыре области рф не сообщали.
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