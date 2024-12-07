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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом

В рф заявили об атаке дронов: какие области оказались под ударом

Киев  •  УНН

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Минобороны рф заявило о сбитии четырех украинских дронов над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями. ВСУ и Минобороны Украины не комментировали эту информацию.

Ночью сразу четыре области рф - Белгородская, Астраханская и Воронежская - были атакованы беспилотниками ВСУ. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН.

В российском ведомстве утверждают, что два БПЛА были сбиты над Белгородской областью и по одному над Астраханской и Воронежской областями.

О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

В Генштабе ВСУ или Минобороны Украины об атаке дронов на четыре области рф не сообщали.

Украина атаковала морскими дронами системы наблюдения рф у побережья оккупированного Крыма7 дек. 2024, 07:11 • 4996 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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