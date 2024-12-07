Украина атаковала морскими дронами системы наблюдения рф у побережья оккупированного Крыма
Киев • УНН
Украинские военные морские беспилотники нанесли удары по российским целям возле оккупированного Крыма. Уничтожены системы наблюдения противника на захваченных газовых платформах.
Украинские военные нанесли удар морскими беспилотниками по российским целям возле оккупированного Крыма - уничтожены системы наблюдения противника. Об этом сообщил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.
"Охота на врага в Черном море продолжается. Морские беспилотники подразделения ВМС нанесли прицельные удары по российским целям. Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Оккупанты не останутся на нашей территории – достанем их повсюду", - сообщил Неижпапа.
Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму30 нояб. 2024, 07:54 • 23247 просмотров
Он также показал результаты "работы" морских беспилотников ВСУ.