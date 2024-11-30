Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины в временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии", - говорится в сообщении

По данным разведчиков, поражено:

РЛС "каста-2Е2" — 1 шт.

РЛС "подет" - 2 шт.

Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается, резюмировали в ГУР.

Напомним, 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.