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Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 4519 просмотра

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ГУР МО Украины нанесло успешные удары по радиолокационным комплексам рф в оккупированном Крыму. Уничтожены одна РЛС " Каста-2Е2 "и две РЛС"подет".

В оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии, передает УНН со ссылкой на ГУР.

"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины в  временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии", - говорится в сообщении

По данным разведчиков, поражено:

РЛС "каста-2Е2" — 1 шт.

РЛС "подет" - 2 шт.

Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается, резюмировали в ГУР.

Напомним, 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "подлет",  стоимостью 5 миллионов долларов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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