Украинские разведчики уничтожили еще три дорогостоящих радиолокационных комплекса в оккупированном Крыму
Киев • УНН
ГУР МО Украины нанесло успешные удары по радиолокационным комплексам рф в оккупированном Крыму. Уничтожены одна РЛС " Каста-2Е2 "и две РЛС"подет".
В оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии, передает УНН со ссылкой на ГУР.
"29 ноября 2024 года в результате операции ГУР МО Украины в временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам россии", - говорится в сообщении
По данным разведчиков, поражено:
РЛС "каста-2Е2" — 1 шт.
РЛС "подет" - 2 шт.
Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается, резюмировали в ГУР.
Напомним, 28 ноября 2024 года разведчики уничтожили в Крыму российский радиолокационный комплекс "подлет", стоимостью 5 миллионов долларов.