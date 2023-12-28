россия вывела в Черное море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

россия вывела в Черное море три корабля-носителя до 16 ракет типа "Калибр", сообщили в четверг в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Враг вывел на боевое дежурство в Черное море 3 ракетоносителя: 2 подводные лодки и фрегат "адмирал макаров". Суммарный залп "Калибров" в таком случае может достигать 16 ракет", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

И напомнили, что сигналы воздушной тревоги предупреждают об опасности, призвали прислушиваться и реагировать оперативно.

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