Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы

Российские оккупанты пытаются вербовать белорусскую молодежь в свои военные вузы. В частности, они проводят так называемые "дни открытых дверей" в районных центрах Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Представители вооруженных сил России проводит так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах республики Беларусь, где гражданам Беларуси предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов.

Центр Национального Сопротивления отмечает, что каждому оккупанту, который ступает на украинскую землю, придется заплатить за это, независимо от того, где именно он родился.

россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления