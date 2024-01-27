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Росія вербує білоруську молодь до своїх військових ВНЗ

Росія вербує білоруську молодь до своїх військових ВНЗ

Київ • УНН

 • 29585 перегляди

Росія вербує білоруську молодь до своїх військових вишів, проводячи в Білорусі "дні відкритих дверей", щоб запропонувати навчання в російських вищих військових навчальних закладах. Росія стикається з нестачею молодших офіцерів через великі втрати у війні проти України.

Російські окупанти намагаються вербувати білоруську молодь до своїх військових вишів. Зокрема, вони проводять так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Представники збройних сил росії проводить так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах республіки білорусь, де громадянам білорусі пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах

йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів.

Центр Національного Спротиву зазначає, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, де саме він народився.

росіяни продовжують етнічні чистки на окупованих територіях України - Центр нацспротиву27.01.24, 14:10 • 32101 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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