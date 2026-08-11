россия ударила по центральному рынку Славянска, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска атаковали центральный рынок в Славянске, когда там находились люди. Известно о четырех раненых, среди которых три женщины и мужчина.
россия атаковала центральный рынок в Славянске на Донетчине, когда там находились люди; известно о 4 пострадавших, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.
По меньшей мере 4 человека получили ранения в результате обстрела Славянска. Сегодня в полдень россияне ударили по территории центрального рынка. Ударили в то время, когда там находились люди
"Без какой-либо военной логики — лишь с расчетом на то, чтобы причинить как можно больше боли гражданским. Так выглядит российский террор в своем привычном проявлении. За каждый теракт придется ответить!" — указал Филашкин.
Глава Славянской ГВА Вадим Лях уточнил в соцсетях, что "враг ударил БПЛА "Молния-2" по территории центрального рынка" сегодня, 11 августа, около 11:30.
"В настоящее время известно о четырех раненых: трех женщинах и мужчине. Всем оказывается медицинская помощь", — подтвердил он.
Дополнение
По данным полиции Донетчины, известно о 2 погибших и 9 раненых на Донетчине в результате вражеских атак за минувшие сутки. В течение 10 августа полиция зафиксировала 1 210 вражеских ударов. Под огнем находились 7 населенных пунктов.