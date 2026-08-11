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россия ударила по центральному рынку Славянска, есть раненые

Киев • УНН

 • 2422 просмотра

Российские войска атаковали центральный рынок в Славянске, когда там находились люди. Известно о четырех раненых, среди которых три женщины и мужчина.

россия ударила по центральному рынку Славянска, есть раненые

россия атаковала центральный рынок в Славянске на Донетчине, когда там находились люди; известно о 4 пострадавших, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.

По меньшей мере 4 человека получили ранения в результате обстрела Славянска. Сегодня в полдень россияне ударили по территории центрального рынка. Ударили в то время, когда там находились люди

- сообщил глава ОВА.

"Без какой-либо военной логики — лишь с расчетом на то, чтобы причинить как можно больше боли гражданским. Так выглядит российский террор в своем привычном проявлении. За каждый теракт придется ответить!" — указал Филашкин.

Глава Славянской ГВА Вадим Лях уточнил в соцсетях, что "враг ударил БПЛА "Молния-2" по территории центрального рынка" сегодня, 11 августа, около 11:30.

"В настоящее время известно о четырех раненых: трех женщинах и мужчине. Всем оказывается медицинская помощь", — подтвердил он.

Дополнение

По данным полиции Донетчины, известно о 2 погибших и 9 раненых на Донетчине в результате вражеских атак за минувшие сутки. В течение 10 августа полиция зафиксировала 1 210 вражеских ударов. Под огнем находились 7 населенных пунктов.

Юлия Шрамко

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