Забронированным мужчинам не нужно проходить ВЛК - Минцифра
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Это же Бровары, а не Красный партизан - эксперт о нецелесообразности переименования города-спутника Киева
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В Киеве ежедневно мониторят более 300 супермаркетов, магазинов на соблюдение температурного режима
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2 млн долларов в месяц. Экс-военный рассказал о причастности Гетманцева к коррупции в налоговой
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Запрет бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны вредит экономической активности в Украине - юрист
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Количество гривневых и долларовых депозитов в банковской системе с начала года увеличилось, что говорит о доверии к финучреждениям - экономист
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Эксперт рассказал о подводных камнях установки солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек
Минэнерго пока не планирует нового поднятия тарифов на электроэнергию
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