россия системно уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает о системной кампании рф по уничтожению украинской идентичности на оккупированных территориях. К русификации привлечены партия "единая россия" и русская православная церковь.
Россия проводит системную кампанию по уничтожению украинской национальной идентичности на временно оккупированных территориях Украины, используя оккупационные администрации, подконтрольные общественные организации, образовательные, культурные и религиозные учреждения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
По данным ГУР, главной целью кремля является убедить жителей оккупированных территорий в якобы "необратимости" оккупации, вытеснить украинскую идентичность и сформировать поколение, лояльное к российскому режиму.
В разведке отметили, что к реализации этой политики привлечены партия "единая россия", организации "молодая гвардия единой россии", "движение первых", "юнармия", "волонтеры победы", общество "знание", фонд "защитники отечества", движение "юг молодой", а также центры "патриот" и "воин".
Российская православная церковь, школы, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры на временно оккупированных территориях используются для тотальной русификации населения, милитаризации молодежи и навязывания детям российских пропагандистских нарративов
В ГУР подчеркнули, что такие действия являются составляющей политики государства-агрессора, направленной на закрепление оккупации и уничтожение украинской национальной самобытности.
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