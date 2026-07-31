россия системно уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях - ГУР

$45.540.1351.250.19
ukenru
09:00 • 10172 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 20152 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 24225 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22037 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 22920 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 29243 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 25188 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 24598 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 25883 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 25313 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 16070 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением04:28 • 15564 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 20147 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 12001 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 11165 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 24232 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 20200 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22043 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 46236 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 44272 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кирилл Буданов
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 5374 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 11202 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 12035 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 19348 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 22497 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Бильд
ChatGPT
Социальная сеть

россия системно уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях - ГУР

Киев • УНН

 • 3444 просмотра

ГУР сообщает о системной кампании рф по уничтожению украинской идентичности на оккупированных территориях. К русификации привлечены партия "единая россия" и русская православная церковь.

россия системно уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях - ГУР
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россия проводит системную кампанию по уничтожению украинской национальной идентичности на временно оккупированных территориях Украины, используя оккупационные администрации, подконтрольные общественные организации, образовательные, культурные и религиозные учреждения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По данным ГУР, главной целью кремля является убедить жителей оккупированных территорий в якобы "необратимости" оккупации, вытеснить украинскую идентичность и сформировать поколение, лояльное к российскому режиму.

В разведке отметили, что к реализации этой политики привлечены партия "единая россия", организации "молодая гвардия единой россии", "движение первых", "юнармия", "волонтеры победы", общество "знание", фонд "защитники отечества", движение "юг молодой", а также центры "патриот" и "воин".

Российская православная церковь, школы, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры на временно оккупированных территориях используются для тотальной русификации населения, милитаризации молодежи и навязывания детям российских пропагандистских нарративов

- говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что такие действия являются составляющей политики государства-агрессора, направленной на закрепление оккупации и уничтожение украинской национальной самобытности.

Кремль планирует убрать гауляйтера Крыма Аксёнова, обвинив его в кризисе на полуострове - "АТЕШ"31.07.26, 07:58 • 3790 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина