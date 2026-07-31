россия системно уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях - ГУР

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россия проводит системную кампанию по уничтожению украинской национальной идентичности на временно оккупированных территориях Украины, используя оккупационные администрации, подконтрольные общественные организации, образовательные, культурные и религиозные учреждения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

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По данным ГУР, главной целью кремля является убедить жителей оккупированных территорий в якобы "необратимости" оккупации, вытеснить украинскую идентичность и сформировать поколение, лояльное к российскому режиму.

В разведке отметили, что к реализации этой политики привлечены партия "единая россия", организации "молодая гвардия единой россии", "движение первых", "юнармия", "волонтеры победы", общество "знание", фонд "защитники отечества", движение "юг молодой", а также центры "патриот" и "воин".

Российская православная церковь, школы, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры на временно оккупированных территориях используются для тотальной русификации населения, милитаризации молодежи и навязывания детям российских пропагандистских нарративов - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что такие действия являются составляющей политики государства-агрессора, направленной на закрепление оккупации и уничтожение украинской национальной самобытности.

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