россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

В российском поволжье развернули масштабное строительство фильтрационных лагерей под видом детских пионерских лагерей. Это быстро монтажные модульные домики, которые напоминают бараки для сотен "посетителей". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационным властям. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на юге Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Местное население на оккупированных россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.

Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления