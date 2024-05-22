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россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление
Под видом детских лагерей на сотни людей россия строит в поволжье фильтрационные лагеря, напоминающие бараки. Сообщается, что их будут использовать, чтобы проверить украинцев на лояльность к оккупационным властям и создать базу данных жителей оккупированных территорий.
Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия
22 мая в результате российских ракетных ударов был разрушен детский сад и повреждены жилые здания, магазины и другая инфраструктура в центральной части Чугуева, в результате чего 8 человек получили ранения.
Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам
Парламент создал временную специальную комиссию (ВСК) по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный (СН), в которую вошли представители всех фракций и групп.
рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб
Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.
ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь
Семьи с детьми, вынужденные эвакуироваться из Харьковской и Сумской областей из-за усиления боевых действий, получат дополнительную единовременную финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи от правительства и ЮНИСЕФ.
В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение
Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "защита Украины" в учебных заведениях.
россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший
22 мая во время утреннего обстрела российскими войсками города Торецк Донецкой области погиб 26-летний мужчина.
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
На интернет-рынках Украины продается сомнительная пищевая добавка, которая позиционируется как популярный препарат для похудения "Алли".
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры, считает эксперт.
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру
СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.