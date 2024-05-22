россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  3154 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  24259 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  25610 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  116191 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115134 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  119299 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113384 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104396 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  214361 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131826 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

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Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

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рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

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ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

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В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
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20 мая 2024, 12:30  •  214361 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  200456 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  394534 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  379495 просмотра

россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

Под видом детских лагерей на сотни людей россия строит в поволжье фильтрационные лагеря, напоминающие бараки. Сообщается, что их будут использовать, чтобы проверить украинцев на лояльность к оккупационным властям и создать базу данных жителей оккупированных территорий.

Война •   •  1640 просмотра
россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

22 мая в результате российских ракетных ударов был разрушен детский сад и повреждены жилые здания, магазины и другая инфраструктура в центральной части Чугуева, в результате чего 8 человек получили ранения.

Война •   •  2017 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Парламент создал временную специальную комиссию (ВСК) по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный (СН), в которую вошли представители всех фракций и групп.

Война •   •  3459 просмотра
Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.

Война •   •  3843 просмотра
рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

Семьи с детьми, вынужденные эвакуироваться из Харьковской и Сумской областей из-за усиления боевых действий, получат дополнительную единовременную финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи от правительства и ЮНИСЕФ.

Общество •   •  3871 просмотра
ВПЛ из Харьковской и Сумской области, которые были вынуждены эвакуироваться, смогут получить финансовую помощь

В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "защита Украины" в учебных заведениях.

Общество •   •  4641 просмотра
В Украине введут начальную общевойсковую подготовку: парламент принял решение

россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший

22 мая во время утреннего обстрела российскими войсками города Торецк Донецкой области погиб 26-летний мужчина.

Война •   •  5447 просмотра
россияне утром обстреляли Торецк Донецкой области: есть погибший

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

На интернет-рынках Украины продается сомнительная пищевая добавка, которая позиционируется как популярный препарат для похудения "Алли".

Общество •   •  24259 просмотра
Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры, считает эксперт.

Экономика •   •  25610 просмотра
Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру

СБУ задержала информатора российского гру, который собирал разведданные о расположении украинских артиллерийских подразделений под Волчанском в Харьковской области, чтобы помочь российским войскам захватить город.

Война •   •  7100 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российского гру