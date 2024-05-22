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росія розбудовує фільтраційні табори для українців - Спротив

росія розбудовує фільтраційні табори для українців - Спротив

Київ • УНН

 • 18465 перегляди

Під виглядом дитячих таборів на сотні людей росія будує в поволжі фільтраційні табори, що нагадують бараки. Повідомляється, що їх використовуватимуть аби перевірити українців на лояльність до окупаційної влади і створити базу даних жителів окупованих територій.

У російському поволжі розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, які нагадують бараки для сотень "відвідувачів". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, що кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Місцеве населення на окупованих росією територіях України відмовляється переходити на російську мову, що розчаровує окупаційну владу, яка розглядає можливість створення мовних курсів, щоб змусити українців покращити свою російську мову.

Окупанти посилюють репресії в Криму, щоб зупинити співпрацю місцевих з партизанами - Центр нацспротиву08.05.24, 16:35 • 19906 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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