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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия рассчитывает увеличить армию, вербуя женщин: анализ ISW

россия рассчитывает увеличить армию, вербуя женщин: анализ ISW

Киев  •  УНН

 • 4630 просмотра

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российские военные отряды проводят специальную агитационную кампанию для вербовки женщин в армию. Отряд БАРС-Сармат активно ищет как квалифицированных специалистов, так и неквалифицированных женщин по всей рф.

россия пытается увеличить численность боевого личного состава, вербуя женщин. С этой целью была проведена специальная агитационная акция. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские добровольческие военные отряды продолжают попытки увеличить численность личного состава за счет вербовки женщин в армию рф.

Экс-глава роскосмоса (российского космического агентства) и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил 19 января, что российский отряд БАРС-Сармат (российский резерв боевой армии) вербует специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей россии для участия в боевых действиях в Украине

- говорится в отчете ISW.

По информации ISW, этому сообщению предшествовали недавние рекламные мероприятия в рф, сосредоточившие внимание на вербовке российских женщин в различные боевые подразделения вооруженных сил россии.

Напомним

россия завербовала сотни йеменских хуситов, обещая им работу и гражданство. По прибытии их принудительно призвали в армию и отправили воевать против Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
ukrainaУкраина

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