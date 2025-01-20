россия рассчитывает увеличить армию, вербуя женщин: анализ ISW
Киев • УНН
российские военные отряды проводят специальную агитационную кампанию для вербовки женщин в армию. Отряд БАРС-Сармат активно ищет как квалифицированных специалистов, так и неквалифицированных женщин по всей рф.
россия пытается увеличить численность боевого личного состава, вербуя женщин. С этой целью была проведена специальная агитационная акция. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские добровольческие военные отряды продолжают попытки увеличить численность личного состава за счет вербовки женщин в армию рф.
Экс-глава роскосмоса (российского космического агентства) и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил 19 января, что российский отряд БАРС-Сармат (российский резерв боевой армии) вербует специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей россии для участия в боевых действиях в Украине
По информации ISW, этому сообщению предшествовали недавние рекламные мероприятия в рф, сосредоточившие внимание на вербовке российских женщин в различные боевые подразделения вооруженных сил россии.
Напомним
россия завербовала сотни йеменских хуситов, обещая им работу и гражданство. По прибытии их принудительно призвали в армию и отправили воевать против Украины.