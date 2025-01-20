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росія розраховує збільшити армію, вербуючи жінок: аналіз ISW

росія розраховує збільшити армію, вербуючи жінок: аналіз ISW

Київ • УНН

 • 31774 перегляди

російські військові загони проводять спеціальну агітаційну кампанію для вербування жінок до армії. Загін БАРС-Сармат активно шукає як кваліфікованих фахівців, так і некваліфікованих жінок по всій рф.

росія намагається збільшити чисельність бойового особового складу, вербуючи жінок. З цією метою було проведено спеціальну агітаційну акцію. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські добровольчі військові загони продовжують спроби збільшити чисельність особового складу за рахунок вербування жінок до армії рф.

Екс-глава роскосмосу (російського космічного агентства) та сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін повідомив 19 січня, що російський загін БАРС-Сармат (російський резерв бойової армії) вербує фахівців та некваліфікованих чоловіків та жінок з усієї росії для участі у бойових діях в Україні

- йдеться у звіті ISW.

За інформацією ISW, цьому повідомленню передували нещодавні рекламні заходи в рф, що зосередили увагу на вербуванні російських жінок у різні бойові підрозділи збройних сил росії.

Нагадаємо

росія завербувала сотні єменських хуситів, обіцяючи їм роботу та громадянство. Після прибуття їх примусово призвали до армії та відправили воювати проти України.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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