росія розраховує збільшити армію, вербуючи жінок: аналіз ISW

росія намагається збільшити чисельність бойового особового складу, вербуючи жінок. З цією метою було проведено спеціальну агітаційну акцію. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що російські добровольчі військові загони продовжують спроби збільшити чисельність особового складу за рахунок вербування жінок до армії рф.

Екс-глава роскосмосу (російського космічного агентства) та сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін повідомив 19 січня, що російський загін БАРС-Сармат (російський резерв бойової армії) вербує фахівців та некваліфікованих чоловіків та жінок з усієї росії для участі у бойових діях в Україні