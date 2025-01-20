росія розраховує збільшити армію, вербуючи жінок: аналіз ISW
Київ • УНН
російські військові загони проводять спеціальну агітаційну кампанію для вербування жінок до армії. Загін БАРС-Сармат активно шукає як кваліфікованих фахівців, так і некваліфікованих жінок по всій рф.
росія намагається збільшити чисельність бойового особового складу, вербуючи жінок. З цією метою було проведено спеціальну агітаційну акцію. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що російські добровольчі військові загони продовжують спроби збільшити чисельність особового складу за рахунок вербування жінок до армії рф.
Екс-глава роскосмосу (російського космічного агентства) та сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін повідомив 19 січня, що російський загін БАРС-Сармат (російський резерв бойової армії) вербує фахівців та некваліфікованих чоловіків та жінок з усієї росії для участі у бойових діях в Україні
За інформацією ISW, цьому повідомленню передували нещодавні рекламні заходи в рф, що зосередили увагу на вербуванні російських жінок у різні бойові підрозділи збройних сил росії.
Нагадаємо
росія завербувала сотні єменських хуситів, обіцяючи їм роботу та громадянство. Після прибуття їх примусово призвали до армії та відправили воювати проти України.