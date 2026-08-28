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россия провела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Киев • УНН

 • 262 просмотра

С космодрома Плесецк россия запустила твердотопливную межконтинентальную ракету в направлении полигона «Кура». минобороны рф заявило о проверке характеристик комплекса.

россия провела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

россия осуществила учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, ее запустили в сторону Камчатки, сообщают со ссылкой на мо рф российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Минобороны рф отчиталось, что с космодрома Плесецк состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" осуществлен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования", - сказано в сообщении.

"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка)", - говорится в сообщении.

В мо рф назвали целью пуска "подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса".

Дополнение

В мае 2026-го с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке запускали межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

путин провел "ядерную тренировку": осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет22.10.25, 14:37 • 3996 просмотров

Юлия Шрамко

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