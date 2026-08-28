россия провела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
Киев • УНН
С космодрома Плесецк россия запустила твердотопливную межконтинентальную ракету в направлении полигона «Кура». минобороны рф заявило о проверке характеристик комплекса.
россия осуществила учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, ее запустили в сторону Камчатки, сообщают со ссылкой на мо рф российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Минобороны рф отчиталось, что с космодрома Плесецк состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.
"На государственном испытательном космодроме "Плесецк" осуществлен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования", - сказано в сообщении.
"Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка)", - говорится в сообщении.
В мо рф назвали целью пуска "подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса".
Дополнение
В мае 2026-го с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке запускали межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".
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