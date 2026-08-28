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росія провела навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Із космодрому Плесецьк росія запустила твердопаливну міжконтинентальну ракету в напрямку полігону «Кура». міноборони рф заявило про перевірку характеристик комплексу.

росія провела навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

росія здійснила навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, її запустили у бік Камчатки, повідомляють з посиланням на мо рф росЗМІ, пише УНН.

Деталі

міноборони рф відзвітувало, що із космодрому Плесецьк відбувся навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

"На державному випробувальному космодромі "Плесецьк" здійснено навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети мобільного базування", - сказано у повідомленні.

"Навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні "Кура" (півострів Камчатка)", - ідеться у повідомленні.

У мо рф назвали метою пуску "підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик ракетного комплексу".

Доповнення

У травні 2026-го з космодрому Плесецьк полігоном "Кура" на Камчатці запускали міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".

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Юлія Шрамко

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