росія провела навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Київ • УНН
Із космодрому Плесецьк росія запустила твердопаливну міжконтинентальну ракету в напрямку полігону «Кура». міноборони рф заявило про перевірку характеристик комплексу.
росія здійснила навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, її запустили у бік Камчатки, повідомляють з посиланням на мо рф росЗМІ, пише УНН.
Деталі
міноборони рф відзвітувало, що із космодрому Плесецьк відбувся навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.
"На державному випробувальному космодромі "Плесецьк" здійснено навчально-бойовий пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети мобільного базування", - сказано у повідомленні.
"Навчальні бойові блоки прибули в заданий район на полігоні "Кура" (півострів Камчатка)", - ідеться у повідомленні.
У мо рф назвали метою пуску "підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик ракетного комплексу".
Доповнення
У травні 2026-го з космодрому Плесецьк полігоном "Кура" на Камчатці запускали міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс".
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