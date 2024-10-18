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россия потратила 100 миллионов евро на попытки сорвать референдум Молдовы по вступлению в ЕС

россия потратила 100 миллионов евро на попытки сорвать референдум Молдовы по вступлению в ЕС

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 13:58  •  5108 просмотра

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Вице-премьер Молдовы заявила о попытках россии сорвать выборы и референдум по ЕС. По ее словам, кремль потратил более 100 млн евро на дезинформацию, дестабилизацию и подкуп избирателей.

россия уже потратила около 100 миллионов евро на попытки сорвать президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер-министр страны Кристина Герасимова, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Герасимова, которая отвечает за европейскую интеграцию Молдовы, предупредила - если россии удастся сорвать референдум через подкуп избирателей, то она сможет экспортировать такую тактику в другие страны. 

Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов - и все, что сработает в Молдове, будет использовано и в других странах

- подчеркнула Герасимова. 

По ее словам, приоритетом россии является не дать Молдове стать членом ЕС, распространяя нарратив о том, что поворот к Брюсселю равнозначен выбору войны.

130 тысяч голосов за 15 миллионов долларов: Молдова обвиняет рф в подкупе избирателей накануне референдума по ЕС3 октября 2024, 17:09 • 17332 просмотра

Молдавская чиновница рассказала, что россия вложила около 100 миллионов евро в попытки сорвать планы Молдовы по вступлению в ЕС. Речь идет в частности о дезинформации, дестабилизационных операциях и подкупе избирателей.

Герасимова отметила, что кремль рассматривает пророссийское правительство в Молдове как важный инструмент в войне против Украины, учитывая российское военное присутствие в сепаратистском регионе Приднестровья.

Ставки в Молдове для россии достаточно высоки - они хотят сохранить Молдову в серой зоне

Дополнение

Кроме того, начальник полиции Молдовы Виорел Чернаутяну предупредил о беспрецедентных попытках Кремля разрушить демократические институты.

По его словам, правоохранители разоблачили операцию, которая предусматривала привлечение 300 "оперативников" для организации протестов, координируемых группировками, которые были связаны с экс-лидером ЧВК "Вагнер" пригожиным.

Напомним,

Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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