росія витратила 100 мільйонів євро на спроби зірвати референдум Молдови щодо вступу до ЄС
Київ • УНН
Віцепрем'єр Молдови заявила про спроби росії зірвати вибори та референдум щодо ЄС. За її словами, кремль витратив понад 100 млн євро на дезінформацію, дестабілізацію та підкуп виборців.
росія вже витратила близько 100 мільйонів євро на спроби зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до Євросоюзу. Про це заявила віцепрем'єр-міністр країни Крістіна Герасимова, пише Bloomberg, передає УНН.
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Герасимова, яка відповідає за європейську інтеграцію Молдови, попередила - якщо росії вдасться зірвати референдум через підкуп виборців, то вона зможе експортувати таку тактику деінде.
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За її словами, пріоритетом росії є не дати Молдові стати членом ЄС, поширюючи наратив про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.
130 тисяч голосів за 15 мільйонів доларів: Молдова звинувачує рф у підкупі виборців напередодні референдуму щодо ЄС03.10.24, 20:09 • 17896 переглядiв
Молдовська посадовиця розповіла, що росія вклала близько 100 мільйонів євро у спроби зірвати плани Молдови щодо вступу до ЄС. Йдеться зокрема про дезінформацію, дестабілізаційні операції та підкуп виборців.
Герасимова зазначила, що кремль розглядає проросійський уряд у Молдові як важливий інструмент у війні проти України, з огляду на російську військову присутність у сепаратистському регіоні Придністров’я.
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Окрім того, начальник поліції Молдови Віорел Чернаутяну попередив про безпрецедентні спроби Кремля зруйнувати демократичні інститути.
За його словами, правоохоронці викрили операцію, яка передбачала залучення 300 "оперативників" для організації протестів, координованих угрупованнями, що були пов’язані з екслідером ПВК "Вагнер" пригожиним.
Нагадаємо
Молдова проведе референдум 20 жовтня 2024 року щодо внесення євроінтеграції до своєї Конституції, що відкриє шлях до вступу в ЄС.