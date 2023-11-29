россия поселила более 100 тысяч мигрантов на оккупированных территориях Украины
Россия активно расселяет мигрантов из Центральной Азии на оккупированных территориях Украины с целью изменения демографического баланса, планируя их дальнейшую мобилизацию. Это переселение ухудшило местную криминогенную ситуацию и способствовало созданию этнических преступных группировок.
рф не предложит реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение - Подоляк
Михаил Подоляк утверждает, что россия не пойдет на настоящие мирные переговоры, пока не потерпит серьезное поражение, и что любые нынешние разговоры о переговорах - это тактика избежания ответственности за свои действия в Украине.
Совет Украина-НАТО: разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО
В заявлении Совета Украина-НАТО указано на разработку "дорожной карты" для обеспечения полной оперативной совместимости Украины с НАТО.
Белый дом сообщил, какие штаты получили выгоду от военной помощи Украине
Белый дом обнародовал, какие штаты получили экономическую выгоду от военной помощи Украине: Пенсильвания получила $2,364 млрд, а Техас - $1,45 млрд на производство оружия.
Детский фонд ООН передал Украине более 200 тысяч доз "омикронспецифической" вакцины против COVID-19
ЮНИСЕФ доставил в Украину 203 000 доз обновленной вакцины против COVID-19 компании Pfizer, ориентированной на вариант "Омикрон", которая будет использована для бустерных прививок во всех регионах.
Игнат: накопленных рф ракет не невероятное количество, в прошлом году было больше
россия накопила около 900 ракет накануне зимы, что вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.
У берегов Японии разбился военный самолет США у берегов Японии
Американский военный самолет Osprey разбился вблизи острова Якусима в Японии. Свидетели сообщили, что во время снижения у самолета загорелся левый двигатель.
Компания BetterMe совместно с Минэкономики создали программу для повышения производительности работников
BetterMe и Министерство экономики Украины запустили бесплатную программу, направленную на повышение производительности украинских работников путем укрепления физического и психического здоровья с помощью комплексных инструментов, предлагаемых в двух мобильных приложениях.
За два последних года протезы в Украине получили около 20 тысяч человек, среди которых военные и гражданские - Жолнович
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезирования. Программы доступны для гражданских и военных. При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемые государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.
Укроборонпром опроверг фейки о поставках запчастей к самолетам и вертолетам в рф
Укроборонпром отрицает сообщения о поставках компонентов для самолетов и вертолетов в Россию с 2014 года, уточняя, что украинские компании, о которых идет речь, не имеют никаких контрактов с упомянутой российской фирмой или посредниками. Правоохранительные органы расследуют эти обвинения.