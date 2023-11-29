россия поселила более 100 тысяч мигрантов на оккупированных территориях Украины

россияне пытаются изменить демографический состав оккупированных территорий Украины и активно заселяют туда мигрантов из Азии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на ВОТ мигрантов из Центральной Азии. Их общее количество на ВОТ уже превысило 100 тысяч человек - говорится в заметке.

Отмечается, что большинство из них работает на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

Дополнение

В Центре нацсопротивления объясняют, что массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью таких ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость региона, который им не принадлежит.

Напомним

Согласно данным Центра национального сопротивления, только в оккупированном россиянами Мариуполе уже проживает не менее 30 тысяч мигрантов из Центральной Азии и Северного Кавказа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россии мигрантов хотят заставить воевать против Украины, а в случае отказа лишать гражданства рф