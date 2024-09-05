Россия обстреляла Сумскую область 52 раза: 7 гражданских ранены
Киев • УНН
Российские войска совершили 52 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 149 взрывов. В результате атак ранены 7 мирных жителей, в том числе 6 в Ямпольской громаде и 1 в Свесской.
В течение дня российские войска совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 149 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Великописаревская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Березовская, Ямпольская, Путивльская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады.
- Николаевская община: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
- Юнаковская община: пуск КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (16 взрывов).
- Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
- Краснопольская громада: обстрел из АГС (9 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс боеприпасов (6 взрывов).
- Эсманьская община: минометный обстрел (8 взрывов), атака FPV-дроном (4 взрыва).
- Хотинская община: удар FPV-дроном (3 взрыва).
- Великописаревская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва), артиллерийский обстрел (15 взрывов), обстрел из СПГ (4 взрыва), минометный обстрел (19 взрывов).
- Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Новослободская громада: минометный обстрел (15 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Ямпольская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва), ранены 6 гражданских.
- Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
- Свесская община: обстрел из РСЗО (8 взрывов), ранена местная жительница.
В результате массированных обстрелов ранения получили по меньшей мере 7 гражданских лиц, среди них местная жительница Свеской громады и шесть человек в Ямпольской громаде.
Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів 27 августа 2024, 19:53 • 31219 просмотров