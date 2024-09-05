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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия обстреляла Сумскую область 52 раза: 7 гражданских ранены

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 21:12  •  10393 просмотра

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Российские войска совершили 52 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 149 взрывов. В результате атак ранены 7 мирных жителей, в том числе 6 в Ямпольской громаде и 1 в Свесской.

В течение дня российские войска совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 149 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Великописаревская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Березовская, Ямпольская, Путивльская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады.

  • Николаевская община: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
  • Юнаковская община: пуск КАБ (2 взрыва).
  • Белопольская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (16 взрывов).
  • Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: обстрел из АГС (9 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс боеприпасов (6 взрывов).
  • Эсманьская община: минометный обстрел (8 взрывов), атака FPV-дроном (4 взрыва).
  • Хотинская община: удар FPV-дроном (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва), артиллерийский обстрел (15 взрывов), обстрел из СПГ (4 взрыва), минометный обстрел (19 взрывов).
  • Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
  • Новослободская громада: минометный обстрел (15 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
  • Глуховская громада: удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Ямпольская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва), ранены 6 гражданских.
  • Дружбовская громада: минометный обстрел (4 взрыва).
  • Свесская община: обстрел из РСЗО (8 взрывов), ранена местная жительница.

В результате массированных обстрелов ранения получили по меньшей мере 7 гражданских лиц, среди них местная жительница Свеской громады и шесть человек в Ямпольской громаде.

Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів 27 августа 2024, 19:53 • 31219 просмотров

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