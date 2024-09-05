Росія обстріляла Сумщину 52 рази: 7 цивільних поранено
Київ • УНН
Російські війська здійснили 52 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 149 вибухів. Внаслідок атак поранено 7 мирних жителів, зокрема 6 у Ямпільській громаді та 1 у Свеській.
Протягом дня російські війська здійснили 52 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Великописарівська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Березівська, Ямпільська, Путивльська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади, повідомили в ОВА, передає УНН.
Деталі
- Миколаївська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
- Юнаківська громада: пуск КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (16 вибухів).
- Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Краснопільська громада: обстріл з АГС (9 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання боєприпасів (6 вибухів).
- Есманьська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), атака FPV-дроном (4 вибухи).
- Хотінська громада: удар FPV-дроном (3 вибухи).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (15 вибухів), обстріл з СПГ (4 вибухи), мінометний обстріл (19 вибухів).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: удар дроном-камікадзе (1 вибух).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл (15 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).
- Глухівська громада: удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Ямпільська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи), поранено 6 цивільних.
- Дружбівська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).
- Свеська громада: обстріл з РСЗВ (8 вибухів), поранено місцеву жительку.
Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали щонайменше 7 цивільних осіб, серед них місцева жителька Свеської громади та шестеро людей у Ямпільській громаді.
Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів 27.08.24, 22:53 • 31476 переглядiв