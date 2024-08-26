Россия обстреляла Херсонскую область: 1 погибший, 7 раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области. Повреждены образовательное учреждение, админздание, пекарня и жилые кварталы, погиб 1 человек, 7 ранены.

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы и авиаудары по ряду населенных пунктов Херсонской области. Под вражеским огнем оказались Антоновка, Михайловка, Садовое, Станислав, Берислав, Белозерка, Благовещенское, Веселое, Дудчаны, Томина Балка, Камышаны, Токаревка, Тягинка, Новотягинка, Приднепровское, Красный Маяк и город Херсон. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН

Детали

Российские военные нанесли удары по образовательному учреждению, административному зданию и пекарне. Также пострадали жилые кварталы, в том числе 15 частных домов, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще семеро получили ранения.

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