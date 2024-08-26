Росія обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 7 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли ряд населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено освітній заклад, адмінбудівлю, пекарню та житлові квартали, загинула 1 людина, 7 поранено.
Протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли та авіаудари по ряду населених пунктів Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Михайлівка, Садове, Станіслав, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Веселе, Дудчани, Томина Балка, Комишани, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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Російські військові завдали ударів по освітньому закладу, адміністративній будівлі та пекарні. Також постраждали житлові квартали, зокрема 15 приватних будинків, господарчі споруди та приватні автомобілі.
Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.
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