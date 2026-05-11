россия не планирует завершать войну и готовит новые атаки - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о подготовке рф к атакам и отсутствии тишины на фронте. Президент подчеркнул важность защиты и безопасности для украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия не намерена завершать эту войну, готовится к новым атакам, передает УНН.
Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали. Видим и то, что россия не намерена завершать эту войну, готовится к новым атакам, к сожалению
Вместе с тем, Президент подчеркнул, что мир должен быть.
Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное
Уже 20 стран работают с Украиной по Drone Deal, начинается подготовка соглашения с Канадой - Зеленский11.05.26, 19:55 • 850 просмотров
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между рф и Украиной, а также заявил об обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу".
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000.
Позже помощник российского диктатора путина юрий ушаков заявил, что россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".