россия не планирует завершать войну и готовит новые атаки - Зеленский

Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали. Видим и то, что россия не намерена завершать эту войну, готовится к новым атакам, к сожалению - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Вместе с тем, Президент подчеркнул, что мир должен быть.

Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей – это самое важное - резюмировал Зеленский.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между рф и Украиной, а также заявил об обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу".

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Позже помощник российского диктатора путина юрий ушаков заявил, что россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".