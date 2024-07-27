Киев • УНН
Оккупанты подготовили список пропагандистской литературы для школ и библиотек на захваченных землях. Список включает книги, прославляющие войну России против Украины и ее 'героев'.
Центр национального сопротивления сообщил об очередном преступлении российских оккупантов против украинских детей. Враг подготовил список пропагандистской литературы, которая прославляет захватнические войны России, в частности полномасштабное вторжение в Украину. Этот перечень станет обязательным для школ, библиотек и культурных центров на временно оккупированных территориях, передает УНН.
Детали
В ЦНС отмечают, что этот шаг является частью жесткой кампании по промыванию мозгов украинских детей. Список включает фронтовую поэзию, рассказы военных и очерки о «героях русской весны», которые должны «сохранить память» о войне против Украины.
Каталог рекомендованной литературы предоставили центром «Традиция» кремлевского пропагандиста Захара Прилепина и фондом «Защитники отечества». В списке указано 15 книг, которые редактирует сам Прилепин.
Кроме литературы, оккупанты рекомендуют распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине, в частности бюсты военных преступников.
ЦНС напоминает всем коллаборационистам и приспешникам Кремля, что ответственности за сотрудничество с врагом и промывание мозгов украинских детей российской человеконенавистнической пропагандой никто не избежит. Всех неравнодушных просят присылать информацию о таких оборотнях на анонимный чат-бот ЦНС.
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