Центр национального сопротивления сообщил об очередном преступлении российских оккупантов против украинских детей. Враг подготовил список пропагандистской литературы, которая прославляет захватнические войны России, в частности полномасштабное вторжение в Украину. Этот перечень станет обязательным для школ, библиотек и культурных центров на временно оккупированных территориях, передает УНН.

Детали

В ЦНС отмечают, что этот шаг является частью жесткой кампании по промыванию мозгов украинских детей. Список включает фронтовую поэзию, рассказы военных и очерки о «героях русской весны», которые должны «сохранить память» о войне против Украины.

Каталог рекомендованной литературы предоставили центром «Традиция» кремлевского пропагандиста Захара Прилепина и фондом «Защитники отечества». В списке указано 15 книг, которые редактирует сам Прилепин.

Кроме литературы, оккупанты рекомендуют распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине, в частности бюсты военных преступников.

ЦНС напоминает всем коллаборационистам и приспешникам Кремля, что ответственности за сотрудничество с врагом и промывание мозгов украинских детей российской человеконенавистнической пропагандой никто не избежит. Всех неравнодушных просят присылать информацию о таких оборотнях на анонимный чат-бот ЦНС.

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