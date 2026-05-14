россия глумится над попытками прекратить войну - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии осудила атаку рф и обвинила москву в игнорировании мира. ЕС выделяет 6 миллиардов евро на закупку беспилотников для Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированный обстрел Украины россией, заявив, что москва насмехается над международными усилиями по прекращению войны. Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Прошлой ночью россия совершила одну из самых продолжительных и жестоких атак беспилотниками на Украину. Еще одна ночь смерти и разрушений. И неразборчивые удары по гражданскому населению. Пока россия открыто презирает дипломатические усилия, мы продолжаем укреплять Украину
Она добавила, что ЕС завершает подготовку пакета помощи в размере 6 миллиардов евро на приобретение беспилотников, добавив, что Союз продолжает давить на военную экономику россии, вводя все более жесткие санкции.
Число погибших в результате массированной атаки РФ на Киев возросло до восьми14.05.2026, 16:52 • 1624 просмотра