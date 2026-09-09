россия наращивает заимствования из-за роста расходов на войну с Украиной и дефицита - разведка

российское министерство финансов увеличивает объемы внутренних заимствований на фоне стремительного роста военных расходов и углубления дефицита федерального бюджета. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В первом полугодии 2026 года военные расходы россии выросли на 30% в годовом исчислении. В то же время за январь-июль дефицит федерального бюджета увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На этом фоне 2 сентября министерство финансов рф возобновило масштабное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), которое фактически не проводилось с середины июля. В ходе аукциона были размещены государственные облигации номинальным объемом 11,55 млрд долларов США. В результате в федеральный бюджет удалось привлечь 10,84 млрд долларов США - говорится в сообщении СВР.

Кроме того, российский центробанк расширил поддержку российской банковской системы.

Регулятор предоставил банкам под залог ценных бумаг 10,84 млрд долларов США - сумму, сопоставимую с объемом средств, полученных министерством финансов рф от размещения ОФЗ. Такая ситуация свидетельствует о росте зависимости финансирования бюджетного дефицита от способности центрального банка рф поддерживать ликвидность банковской системы и обеспечивать спрос на государственные долговые бумаги - отметили в Службе внешней разведки.

Также в разведке добавили, что до конца года для покрытия части дополнительных бюджетных расходов министерству финансов рф, вероятно, придется привлечь еще 23,1–34,6 млрд долларов США.

Напомним

россия столкнулась с проблемами с экспортом зерна нового урожая. В августе их поставки сократились в 2,5 раза, а в сентябре экспорт пшеницы может упасть еще более чем вдвое.