росія нарощує запозичення через зростання витрат на війну з Україною і дефіциту - розвідка

російське міністерство фінансів збільшує обсяги внутрішніх запозичень на тлі стрімкого зростання військових витрат та поглиблення дефіциту федерального бюджету. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

У першому півріччі 2026 року військові витрати росії зросли на 30% у річному обчисленні. Водночас за січень-липень дефіцит федерального бюджету збільшився на 40% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

На цьому тлі 2 вересня міністерство фінансів рф відновило масштабне розміщення облігацій федеральної позики (ОФП), яке фактично не проводилося із середини липня. Під час аукціону було розміщено державні облігації номінальним обсягом 11,55 млрд доларів США. У результаті до федерального бюджету вдалося залучити 10,84 млрд доларів США - йдеться в повідомленні СЗР.

Крім того, російський центробанк розширив підтримку російської банківської системи.

Регулятор надав банкам під заставу цінних паперів 10,84 млрд доларів США - суму, зіставну з обсягом коштів, отриманих міністерством фінансів рф від розміщення ОФП. Така ситуація свідчить про зростання залежності фінансування бюджетного дефіциту від здатності центрального банку рф підтримувати ліквідність банківської системи та забезпечувати попит на державні боргові папери - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

Також у розвідці додали, що до кінця року для покриття частини додаткових бюджетних видатків міністерству фінансів рф, ймовірно, доведеться залучити ще 23,1–34,6 млрд доларів США.

Нагадаємо

росія зіткнулася з проблемами з експортом зерна нового врожаю. У серпні їхні поставки скоротилися у 2,5 раза, а у вересні експорт пшениці може впасти ще більш як удвічі.